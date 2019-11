Liverpool, Klopp: “City battuto nell’unico modo in cui potevamo farlo. Il Var? Esulterò stasera…”

Il Liverpool fa il vuoto in campionato, facendo aumentare a nove i punti di vantaggio sul Manchester City, battuto 3-1 ad Anfield e superato da Chelsea e Leicester.

Nei commenti post-partita Jurgen Klopp analizza l’andamento della gara dribblando le polemiche sollevate da Guardiola nei confronti del Var, “reo” di non aver ravvisato un fallo di mano di un giocatore del Liverpool nell’area dei Citizens all’alba dell’azione del primo gol dei Reds: “Abbiamo giocato contro una grande squadra, ma siamo stati fantastici – ha detto il manager tedesco a BBC Sport – Abbiamo difeso benissimo e segnato tre bellissimi gol, appena abbiamo abbassato la tensione in difesa abbiamo visto cosa sia successo e quanto abbiamo rischiato. È stata una partita molto intensa, magari non bellissima, questo era l’unico modo possibile per battere il City. Complimenti ai ragazzi che non hanno mai perso la concentrazione”.

Poi però la domanda arriva…: “Il problema del Var è questo, non si può esultare dopo che si segna… Ho aspettato la decisione, ma non c’è problema, festeggerò stasera…”.