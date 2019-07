Liverpool, Klopp rassegnato: “Il nostro non sarà un grande mercato…”

Campioni d’Europa in carica, ma anonimi sul mercato. Lo strano caso del Liverpool di Jurgen Klopp. Ci si aspettava sicuramente di più dai vincitori della Champions League, o per lo meno, se lo aspettava il tecnico dei Reds.

Il Liverpool dovrà difendere il titolo conquistato nella finale contro il Tottenham e dovrà provare l’assalto alla Premier League, persa all’ultima giornata nel testa a testa contro il Manchester City. Per farlo, si attendevano rinforzi di un certo spessore, ma al momento il solo difensore van der Berg è stato portato in Inghilterra dallo PEC Zwolle.

RASSEGNATO – E di mercato ha parlato Jurgen Klopp dopo la prima amichevole estiva, vinta dal Liverpool per 6-0 contro il Tranmere Rovers. Il tedesco, come riporta Metro, è sembrato quasi rassegnato all’idea di un mercato “povero” da parte del suo club: “Il calciomercato in Inghilterra è aperto fino all’8 agosto. Siamo l’unico Paese che chiude prima degli altri. Vedremo cosa succederà, ma non credo sarà una finestra estiva memorabile per noi. Penso non sarà un grande mercato. Avevamo già Brewster e Oxlade-Chamberlain che non hanno giocato la scorsa stagione per infortuni. Questi giovani oggi possono essere considerati dei nuovi acquisti per noi”.