Liverpool, Klopp scherza: “Lallana perfetto alla Jorginho. Spero che Sarri non lo veda giocare…”

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha esaltato Adam Lallana, centrocampista dei Reds campioni d’Europa, paragonandolo a Jorginho e chiamando in causa, in ottica mercato, anche…Maurizio Sarri.

Ebbene sì, l’allenatore tedesco tra ironia e un pizzico di tirmore, come riporta il Telegraph, ha esaltato il proprio calciatore sperando che il tecnico della Juventus non lo veda giocare in quel ruolo a lui così caro:regista davanti alla difesa. Commentando la vittoria del Liverpool sul Bradford City per 3-1 arrivata in amichevole, Klopp ha detto: “Adam è il tipo di giocatore che può giocare lì, in un ruolo alla Jorginho. Spero che Maurizio Sarri non veda le partite o ci farà un’offerta!“. E poi ha aggiunto: “Si tratta di acquistare il ritmo in quel ruolo, facendo cose in cui è naturalmente bravo. Giocare in piccoli spazi, passare la palla e tornare indietro”.

Chissà se Sarri darà uno sguardo alle abilità dell’inglese classe 1988 e, stuzzicato dalle parole di Klopp, tenterà l’assalto al calciatore…