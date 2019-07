Liverpool, Klopp sconfitto ma felice: “Napoli? Ci hanno regalato del vino…”

Può sorridere, in parte, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, al termine dell’amichevole persa contro il Napoli per 3-0. A Edimburgo, la squadra di Carlo Ancelotti si è imposta contro i campioni d’Europa dimostrando di essere già in palla per il campionato.

Nonostante il ko, il tecnico tedesco è riuscito a sorridere raccontando un piccolo retroscena ai media inglesi come riporta il Telegraph: “Questa fase di preparazione è davvero strana. Chiunque incontri in campo non fa altro che congratularsi per la nostra vittoria della Champions. Anche il Napoli è stato molto carino, ci hanno regalato delle bottiglie di vino rosso”, ha detto Klopp che poi è tornato serio: “Non è bello che molti dei miei titolari arrivino tanti giorni dopo l’inizio della stagione. Accade a noi, ma anche al Napoli e alle altre. Questo non va bene. Sono comunque sicuro che giocheremo presto un calcio migliore. Quando sarà necessario”.