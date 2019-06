Liverpool, Klopp: “Se il calcio diventerà solo una questione di soldi, lascerò questo mondo…”

Campione d’Europa con il suo Liverpool, vicecampione d’Inghilterra alle spalle del Manchester City. Jurgen Klopp è reduce da una grandissima stagione alla guida dei Reds. Merito anche dei calciatori e del lavoro fatto in questi anni dalla società che ha investito davvero molti soldi per prendere talenti come il portiere Alisson, il difensore van Dijk e lo stesso Mohamed Salah.

Ed è proprio la questione mercato e “spese folli” che viene affrontata dal tecnico tedesco ai microfoni di ZDF: “Quando ero in Germania, il Bayern Monaco sembra essere un pozzo senza fondo. Ogni sessione spendeva tantissimo. Come se avesse sempre almeno 100 milioni di sterline a disposizione”, ha detto Klopp.

OGGI – “Nel mercato odierno, questo ti porta indietro rispetto alle rivali se non puoi spendere. Adesso quella cifra di permette di comprare un giocatore. Non copre nemmeno i loro stipendi, forse. Il mercato è cambiato più di quanto mi aspettassi, ma sostengo quello che ho sempre detto ‘se raggiungiamo un punto in cui il calcio è solo una questione di soldi e non più di calcio, allora me ne vado‘. Io mi sento sempre lo stesso e vivo il calcio sempre nello stesso modo”. Ma se da una parte il manager dei Reds non gradisce l’evoluzione del mondo del pallone, dall’altra sa bene cosa bisogna fare: “Il Liverpool è un club ambizioso e se non spendessimo la stessa somma di denaro degli altri, non saremmo in grado di competere. Tutti spendono molti soldi, quindi dobbiamo fare lo stesso”.