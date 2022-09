Liverpool, l’attacco dell’ex a Van Dijk: “Non è più lo stesso dopo l’infortunio”

La batosta del Liverpool contro il Napoli al Maradona nella prima uscita stagione della Champions League ha lasciato grandi perplessità ai tifosi Reds e agli esperti che seguono la squadra di Klopp. Duri i commenti arrivati più o meno da ogni parte. Compreso quello dell'ex calciatore Danny Murphy che ha avuto parole non certo al miele per un giocatore in particolare: il centrale difensivo Virgil Van Dijk .

Parlando a TalkSPORT, Murphy ha detto la sua considerando anche la precedente gara del Liverpool in campionato: "Van Dijk non è al suo livello. Prima dell'infortunio poteva sembrare uno dei migliori difensori centrali che abbiamo mai visto. Ma l'infortunio è stato grave. Si è ripreso e anche se da allora non ha più avuto problemi con le partite saltate, penso che psicologicamente non sia più lo stesso di prima", il commento dell'ex Reds. "Con questo intendo la riluttanza ad entrare in contatto con i giocatori. Sembra proteggersi un po', senza rendersene conto".