Liverpool, l’ex stella Kenny Dalglish positivo al Covid-19

Kelly Dalglish è positivo al Coronavirus. A riportarlo il Mirror, secondo cui la positività dell’ex attaccante sarebbe emersa in ospedale dopo il trattamento di un’infezione. “Sir Kenny è stato ricoverato in ospedale mercoledì 8 aprile per il trattamento di un’infezione che richiedeva antibiotici per via endovenosa”, aveva dichiarato la famiglia.

Dalglish, che ha vinto sei Premier da giocatore e tre da allenatore con i Reds, sarebbe stato sottoposto al tampone pur non avendo precedentemente manifestato alcun sintomo.