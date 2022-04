Liverpool, Mané da Pallone d’Oro? Klopp sa cosa serve per farglielo vincere…

Il commento del mister Reds sulla possibilità che Mané vinca il Pallone d'Oro

Ancora decisivo con il suo Liverpool e ancora in gol. Sadio Mané è senza dubbio tra i protagonisti della stagione importante dei Reds che si giocano la Premier League col Manchester City e hanno messo una seria ipoteca anche sulla finale di Champions League battendo 2-0 il Villarreal nella semifinale d'andata. E allora ecco che il calciatore senegalese, già vincitore con la sua Nazionale della Coppa d'Africa, potrebbe essere tra i candidati al Pallone d'Oro 2022, esattamente come il compagno di squadra Salah e il più quotato Karim Benzema. A parlare di questo tema, sotto domanda esplicita dei media, è stato Jurgen Klopp che ha spiegato in che modo, forse, l'attaccante potrebbe provare a trionfare per l'ambito premio.

RICETTA - "Se Mané può vincere il Pallone d'Oro? Wow, non so come siamo arrivati a questa domanda. Ma certamente Sadio sta facendo una stagione fantastica ed è un calciatore fantastico, davvero eccezionale", ha detto Klopp dopo la vittoria sul Villarreal come riferisce il Mirror. "Quello che posso dire è che non mi occupo io dei criteri di assegnazione del Pallone d'Oro ma quello che so è che salvo non sia Messi o Cristiano Ronaldo, devi vincere qualche trofeo importante per vincere quel premio. Magari la Champions League. Ecco, noi ancora non l'abbiamo vinta. Dateci qualche settimana e magari ne riparleremo. Penso che Mané sia un giocatore importantissimo e mi piace quello che fa in campo. Lo amo".