Liverpool-Milan Dubai Super Cup, probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16:30 per l'amichevole.

Redazione ITASportPress

Liverpool-Milan si sfideranno oggi, venerdì 16 dicembre 2022, per la Dubai Super Cup, un torneo amichevole di preparazione invernale che servirà alle due formazioni per rimanere in forma nella sosta Mondiale e in vista del periodo di festività natalizie.

Liverpool-Milan, le ultime sulla Dubai Super Cup Le due formazioni saranno impegnate nella seconda partita del torneo amichevole della Dubai Super Cup. Appuntamento all’Al-Maktoum Stadium con il Liverpool di Klopp che avrà già una super squadra a disposizione con Salah, Firmino e Nunez nel reparto avanzato, Thiago Alcantara in mezzo al campo a gestire la manovra e Gomez con Matip in difesa. Non ci saranno, perché ancora in vacanza post mondiale, Alisson e Van Dijk. Il Milandi Pioli si affiderà a Tatarusanu, in difesa Thiaw e Gabbia. Tonali con Krunic dovrebbero giocare in mezzo al campo. Mentre in attacco Lazetic potrebbe essere di punta al posto di Origi.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Liverpool e Milan di oggi, 16 dicembre 2022, si giocherà, come detto, all’Al-Maktoum Stadium alle 19.30 locali (16.30 in Italia). Ci si attende quasi il tutto esaurito per la gara odierna. La sfida amichelole per la Dubai Super Cup potrà essere vista dagli appassionati di calcio in diretta tv e streaming con DAZN.

Sarà infatti l'emittente a dare la gara tra Reds e rossoneri oggi. Chi possiede un abbonamento a DAZN potrà collegarsi all'app, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone, pc e tablet e godersi lo spettacolo della gara. In questo modo la visione del match sarà assicurata.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Bajcetic, Thiago; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore: Klopp.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Pobega; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Adli, Rebic; Lazetic. Allenatore: Pioli.