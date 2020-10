Liverpool, problemi economici per l’ex Finnan: mette in vendita medaglia della vittoria della Champions contro il Milan

L’ex difensore del Liverpool Steve Finnan è andato incontro a grossi problemi finanziari. L’ex calciatore faceva parte della super squadra che nel 2004-2005 si impose in Champions League contro il Milan vincendo il trofeo ai calci di rigore. Proprio quella serata, oggi, potrebbe aiutarlo a superare gli ostacoli economici.

Finnan vende medaglia della vittoria della Champions

Come scrive il Daily Mail, Finnan ha deciso di mettere in vendita la sua medaglia da vincitore della Champions League 2004-2005 quando i Reds riuscirono a battere il Milan nell’epica finale ben nota agli appassionati di calcio. L’ex giocatore ha deciso di fare questo passo davvero importante a seguito del fallimento della sua società di costruzione che è recentemente fallita.

Finnan, oltre a vendere la sua medaglia, ha deciso di mettere in vendita anche la sua maglia autografata di quella serata contro i rossoneri. La medaglia dovrebbe essere venduta per un importo tra i 13 e i 17 mila euro mentre la sua t-shirt per poco meno di 3 mila euro.