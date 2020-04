Liverpool, retroscena Mané: più vicino al Real Madrid per colpa di… Klopp

Un rapporto davvero speciale quello tra Sadio Mané e Jurgen Klopp, confermato dagli stessi protagonisti. L’attaccante del Liverpool ha sempre parlato bene dell’importanza avuta dal manager tedesco nella sua carriera. Lo stesso ha fatto l’allenatore che ha sempre dedicato parole al miele al suo pupillo.

E allora cosa si nasconde dietro la possibile cessione di Mané al Real Madrid? Una sorta di tradimento da parte proprio del manager nei confronti del centravanti. Stando a quanto riporta France Football, infatti, i rumors di mercato che vorrebbero il senegalese vicino all’approdo in blancos sarebbero incentivati dalla recente votazione per il Pallone d’Oro con Klopp che ha dato la sua preferenza a Virgil Van Dijk e non, appunto, all’attaccante. Una scelta che non sarebbe piaciuta né a Mané né a Salah, l’altro Reds in lizza per il trofeo poi vinto da Messi. Mané si sarebbe sentito tradito ed ecco perché quello che sembra un assalto scontato del Real Madrid e di Zidane, potrebbe ricevere non troppa resistenza da parte del giocatore. I prossimi mesi saranno decisivi.