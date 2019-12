Liverpool sul tetto del mondo: Flamengo ko 1-0

E’ il Liverpool ad aggiudicarsi il Mondiale per club 2019. I Reds, a Doha, hanno piegato per 1-0 il Flamengo al termine dei tempi supplementari, conquistando così il primo trofeo intercontinentale della loro storia. Decisiva una rete di Firmino, che ha permesso agli inglesi di piegare la stenue resistenza brasiliana.

LA GARA – Il primo tempo scorre via sul filo dell’equilibrio, con le occasioni più importanti capitate sui piedi di Firmino e Keita. Nella ripresa clamoroso palo ancora di Firmino, seguito da una ghiotta occasione per Gabigol. In pieno recupero momenti concitati: il direttore di gara assegna un penalty per un fallo su Mané, salvo poi ritornare sulla sua decisione grazie al VAR. All’8′ del primo tempo supplementare l’episodio decisivo, con Firmino che trafigge Diego Alves al termine di un contropiede fulmineo.