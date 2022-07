Livorno, Igor Protti il nuovo direttore generale

Novità importanti giungono da Livorno con la dirigenza del club amaranto che sta completando i quadri sportivi. E' di poche ore fa l'annuncio di Igor Protti ex bomber degli amaranto che sarà il nuovo direttore generale. Questo il comunicato: L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver affidato il ruolo di direttore generale a Igor Protti, 54 anni, bandiera amaranto, nella scorsa stagione club manager della società. Protti ha indossato la maglia amaranto dal 1985 al 1988 e dal 1999 al 2005, mettendo insieme 278 presenze e 122 gol tra campionati, playoff e coppe. Simbolo della rinascita nei primi anni 2000, ha trascinato il Livorno in serie B dopo trent’anni (2002) e in serie A dopo cinquantacinque (2004). Tornato a Livorno come dirigente, ha contribuito alla vittoria del campionato di serie C 2017/18 e alla successiva salvezza in B.