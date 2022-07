Livorno, torna un Lucarelli in squadra: è Mattia il figlio di Cristiano

Mattia Lucarelli, oltre 80 presenze in serie D fra Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese e Pro Livorno Sorgenti, nell'ultima stagione è stato protagonista in serie C con la maglia della Pro Sesto

Torna a indossare la maglia del Livorno un Lucarelli. Chiaramente non è Cristiano allenatore della Ternana ma il figlio del tecnico che giocherà in Eccellenza, categoria dove è sprofondato il glorioso sodalizio amaranto. Questo il comunicato del club: L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il laterale sinistro Mattia Lucarelli, classe 1999, livornese, figlio dell'ex attaccante e allenatore amaranto Cristiano. Mattia Lucarelli, oltre 80 presenze in serie D fra Viareggio, Gavorrano, Sancataldese, Lucchese e Pro Livorno Sorgenti, nell'ultima stagione è stato protagonista in serie C con la maglia della Pro Sesto, dove ha messo insieme 20 presenze.