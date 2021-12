Lizarazu: “Correggere ingiustizia e dare Pallone d’Oro 2020 a Lewandowski”

L'ex calciatore sul Pallone d'Oro 2021 e quello dell'anno precedente non assegnato

Altro parere illustre a proposito dell'assegnazione del Pallone d'Oro 2021 o meglio, in questo caso, della mancata premiazione dell'anno precedente quando France Football decise di sospendere la corsa al trofeo a causa della pandemia di Covid-19. Parliamo dello storico ex giocatore Bixente Lizarazu che a Telefoot ha commentato la vittoria di Messi e il secondo posto di Lewandowski, per tutti meritevole del titolo 2020.