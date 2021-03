Llorente: “Sarei voluto tornare alla Juventus e anche Pogba. Discutere CR7 è da pazzi. Sullo scudetto…”

Lunga intervista rilasciata da Fernando Llorente, attuale giocatore dell’Udinese, ai microfoni di Tuttosport. Il bomber spagnolo si è concentrato sulle attualità del calcio italiano svelando anche qualche particolare inedito di mercato.

“Il gol al Sassuolo è stato una liberazione, ma adesso non mi voglio più fermare e spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa”, ha detto Llorente pensando al presente in maglia Udinese. “Sono qui per portare esperienza e aiutare la squadra. Ho trovato un club super organizzato. L’idea di venire a Udine mi è piaciuta fin da subito”.

Uno sguardo anche al passato con un curioso retroscena sempre a tinte bianconere, ma quella della Juventus: “Prima dell’Udinese vicino alla Vecchia Signora? Se ne è parlato molto ma non si è fatto nulla. Se mi sarebbe piaciuto giocare nella Juve con Cristiano Ronaldo e aiutare Pirlo? Mi sarebbe piaciuto aiutare il mister e anche giocare con CR7. Cristiano è uno dei più grandi giocatori della storia e con Andrea ho ottimi ricordi. Ma soprattutto mi sarebbe piaciuto tornare perché la Juventus resta una parte del mio cuore. A Torino ho vissuto i due anni più belli della mia carriera, vincendo cinque titoli. Detto questo, a Udine sono felicissimo”.

Ancora su Ronaldo: “Posso capire le critiche per l’eliminazione dalla Coppa, però mi sembrano pazzi quelli che mettono in discussione Cristiano Ronaldo”.

Ma non solo Llorente sarebbe stato felice di tornare alla Juventus. Lo spagnolo, infatti, parla anche di un altro ex: Paul Pogba. “È un po’ che non parlo con Paul. Certo che mi piacerebbe vederlo di nuovo alla Juventus. Penso potrebbe far piacere anche a lui: in bianconero ha vissuto degli anni bellissimi, forse i migliori”.

Infine un pensiero sulla lotta scudetto: “L’Inter ha un gran vantaggio e, sapendo com’è Conte, penso che difficilmente si farà sfuggire l’obiettivo. Però ci sono tante partite, il campionato è ancora aperto“.