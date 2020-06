Lnd, 7 milioni per agevolare le società dilettanti a proseguire l’attività

Pioggia di soldi per incentivare le società dilettantistiche ad avviare una politica sempre più massiccia per i settori giovanili. Per l’esattezza, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, uno stanziamento pari a 10 milioni di euro. Lo ha stabilito il Direttivo della Lega nazionale dilettanti che si è svolto presso il Salone d’Onore del Coni e che si è aperto con il saluto del capo dello sport italiano Giovanni Malagò. C’è la disponibilità di 7 milioni per agevolare le società a proseguire l’attività e poi di altri 3 che verranno destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti a tutte le competizioni dilettantistiche. Ha detto il presidente Cosimo Sibilia: «Abbiamo raggiunto un primo importante obiettivo, mettendo in sicurezza le attività della nuova stagione e garantendone la ripresa. Mancano all’appello altre forme di sostegno al calcio di base: confido arrivino presto». Riguardo la parte tecnica, per la Serie D sono state ufficializzate le promozioni delle prime di ogni girone (Palermo, Mantova, ecc…) e la retrocessione delle ultime 4. Per i campionati regionali, promosse tutte le prime, in Eccellenza retrocede solo l’ultima e c’è il blocco delle retrocessioni dalla Promozione sino alla Seconda Categoria.