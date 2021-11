LND, Abete nominato commissario straordinario

L’ex presidente federale è stato indicato dal Consiglio con un mandato di massimo 6 mesi e sarà affiancato dai sub commissari Canciani, Morgana, Repace e Gentile

“La necessità era quella di dare concreta attuazione a quanto preannunciato nell'ultimo Consiglio, nel quale avevamo rilevato presupposti di illegittimità sull'approvazione del bilancio della LND e su un'assemblea in cui, da convocazione, sarebbe stato eletto solo il presidente (non i vice presidenti). Questo avrebbe comportato un mancato funzionamento della Lega stessa. Alla luce di queste irregolarità, inserite in un contesto di esasperata conflittualità, adesso con la nomina di Abete mi sento mi sento sereno. La sua è una figura di conoscenza, dialogo e serietà”. Queste le parole rilasciate dal presidente federale Gabriele Gravina dopo la riunione odierna del Consiglio Federale, che ha votato la decadenza del vice presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti e degli altri presidenti nominando Giancarlo Abete commissario straordinario.

La decisione del Consiglio Federale è stata presa a seguito del parere del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, che ha evidenziato come l’approvazione del bilancio consuntivo della LND non potesse essere redatto e approvato dallo stesso organo. Tenuto conto che l'illegittimità approvazione del bilancio nonché la convocazione della Assemblea straordinaria elettiva in violazione dell’art. 9, co. 3 del Regolamento della LND si inseriscono in un contesto di esasperata conflittualità, come emerge evidente dalla nota sottoscritta in data 27 ottobre 2021 da 14 dei 20 Presidenti dei Comitati Regionali della LND e con la quale si richiedeva alla Federazione il commissariamento della stessa Lega, il Consiglio Federale ha votato a maggioranza la decadenza del Vice Presidente Vicario della LND e degli altri Vice Presidenti, nominando Giancarlo Abete quale commissario straordinario per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione e la ricostituzione degli organi della LND.