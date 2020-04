Lnd, Sibilia: “Non accetteremo decisioni che penalizzano la Serie D”

Nella serata di sabato 18 aprile, il Consiglio Direttivo della Serie C aveva proposto la fine del campionato. Una richiesta che però dovrà prima essere valutata nell’assemblea di Lega del 4 maggio. Inoltre, il Consiglio aveva optato per congelare promozioni e retrocessioni in D. Una mossa che non è piaciuta al presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia.

DICIAMO NO – Sibilia ha commentato così la decisione del Consiglio Direttivo di C: “Questa proposta peraltro, non è stata concordata né preventivamente illustrata dal presidente della stessa Lega Pro alle altre componenti federali direttamente interessate. Ovviamente ogni modifica regolamentare sulla specifica materia deve essere valutata dal Consiglio Federale della FIGC e, sul punto, la LND intende sin da ora chiarire che nessuna soluzione penalizzante per le Società che militano nel Campionato di serie D e, di riflesso, nei Campionati di Eccellenza potrà essere approvata e trovare l’adesione dei Dilettanti. Stupisce, inoltre, che nel mentre si evidenzia una situazione di crisi che attraversa il mondo professionistico, si propongano soluzioni che non solo non tengono conto dell’attuale format ma che, in contraddizione con l’accertata problematica della sostenibilità di un numero elevato di società della sfera professionistica, soprattutto in Serie C, addirittura ne preveda un aumento”.