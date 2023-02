Lo Monaco: “Calcio alla deriva in mano agli agenti. Zaniolo come Balotelli. Su Skriniar…”

Pietro Lo Monaco esperto dirigente che in passato ha risolto a Catania casi spinosi come quello di Skriniar e Zaniolo ai microfoni di Itasportpress.it ha detto: "Se fossi stato un dirigente nerazzurro io avrei fatto passi per il rinnovo molto prima. Non si porta il giocatore alla scadenza, perchè poi comanda lui stesso e il suo procuratore. A Catania gestii un caso simile con Juan Manuel Vargas. Ebbene il suo procuratore fece di tutto per portarlo a scadenza ma non glielo consentì e ricordo che in un albergo lo incontrai e volarono anche i tavolini. I procuratori cercano il guadagno ed è per questo che oggi le bandiere nel calcio non esistono più. Il pallone è ormai un business dove girano interessi personali e dove uno tende a sfruttare l’altro. Tornando a Skriniar sarebbe stato meglio cederlo al Psg anche per 10 milioni visto che l'Inter incassava questi soldi e si toglieva anche l'ingaggio. Così non si è capitalizzato. Non c'è stata una programmazione a medio e lungo termine. Mia regola è "compra vendi e pentiti". Il Napoli in questo è stato virtuoso: ha venduto Insigne, Koulibaly e Mertens ripartendo da altri bravi calciatori e stanno vincendo".