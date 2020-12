Lo Monaco: “Conosco Papu Gomez. Se è andato fuori di testa, non immagino cosa debba essere accaduto con Gasperini”

Pietro Lo Monaco, ex ad del Catania e attuale consigliere federale Figc, ha parlato a lungo del Papu Gomez sia in ottica mercato sia, soprattutto, relativamente all’attuale vicenda che lo vede in rotta con il tecnico Gasperini e quindi con la società Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il dirigente ha detto la sua senza giri di parole.

Lo Monaco: dal mercato alla vicenda Papu Gomez

Sul rapporto con l’Atalanta e con Bergamo: “A Bergamo incide molto allenatore, ma anche Luca Percassi. Conosco Papu, parliamo di un ragazzo capace di fare cose strane. Mi viene difficile immaginare che abbia fatto qualcosa di eclatante”, ha detto Lo Monaco. “Conosco anche Gian Piero Gasperini: se è accaduto qualcosa che ha fatto andare fuori di testa Gomez non immagino neppure cosa debba essere successo“. E ancora sul mister: “Come tecnico non c’è nulla da dire: fino allo scorso anno spingevo perché Gomez fosse venduto per incassare il 30% con il Catania ma mi rispondevano che Gasperini aveva posto il veto alla cessione. Mi viene difficile pensare che Gomez possa essere stato protagonista di un atto di forza”.