Lo Monaco: “Gomez al Siviglia accontenta tutti. Mio futuro al Parma? Interesse fa piacere, lottare mi appartiene”

Lunga ed interessante intervista rilasciata da Pietro Lo Monaco a TMW nel corso della rubrica A tu per Tu. Tanti temi affrontati: dal Catania al Papu Gomez volato in Spagna con il Siviglia, ma anche al futuro da dirigente dell’ex amministratore delegato del club etneo

Lo Monaco: da Gomez al… Parma

Parte subito dal Papu Gomez il pensiero di Lo Monaco: “Alcuni club non hanno avuto forza e il coraggio di spendere per un giocatore dell’88. Il Siviglia è la squadra ideale per le sue caratteristiche, può esaltarsi”, ha spiegato il dirigente. Il Siviglia è una squadra competitiva, la città è importante. Il nuovo contesto gli permetterà di continuare a misurarsi a certi livelli. È un’operazione che accontenta tutti“.

A proposito del Papu, un pensiero anche al Catania che trae beneficio da questa cessione: “Assolutamente si. Un respiro per le casse societarie. Il Catania è attento anche ad altri ragazzi niente male girati a squadre di Serie A con accordi fatti a suo tempo. E poi c’è Pecorino“.

Sul proprio futuro, Lo Monaco poi spiega: “Parma interessato a me? L’Interessamento fa sicuramente piacere. Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante. Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi appartiene e non mi spaventa“. “Il momento del Parma? Il Parma oggi è un’anomalia. La seconda squadra per soldi spesi. Ha in organico più di trenta giocatori. Ritrovarsi sotto non è facile. Quest’anno due neopromosse come Spezia e Benevento hanno preso il sopravvento e il Crotone non molla. Il Parma può avere difficoltà, così come il Torino. È un campionato dove ci sono tanti fattori che fanno da padrone”.