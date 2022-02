Lo Schalke 04 rescinde ufficialmente partnership con Gazprom

La decisione del club

Dopo aver scelto di togliere dalla propria divisa da gioco la scritta Gazprom , azienda petrolifera russa, lo Schalke 04 fa di più e rescinde ufficialmente e in anticipo la partnership con il proprio sponsor . Ad annunciarlo è stata la stessa società tedesca che milita in Bundesliga con una nota apparsa via sociale sul sito del club.

COMUNICATO - "Il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza dell'FC Schalke 04 hanno raggiunto un accordo per porre fine prematuramente alla partnership del club con la GAZPROM", si legge nella nota dei tedeschi. "Il club è attualmente in discussione con i rappresentanti dell'attuale sponsor e ulteriori informazioni verranno rilasciate in un secondo momento. Questa decisione non pregiudica le capacità finanziarie del club. La dirigenza del club è fiduciosa di poter annunciare un nuovo partner nel prossimo futuro".