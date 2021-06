Lo Schalke 04 tenta Bale con… un campo da golf

La proposta dei tedeschi per convincere il gallese

Gareth Bale e il suo futuro continuano ad essere uno dei temi più caldi di queste settimani. Il gallese, reduce dall'eliminazione dagli Europei dopo il k.o. contro la Danimarca, non ha ancora definito quale sia il suo destino. La volontà, però, è quella di continuare a giocare. E chissà che questa curiosa proposta dello Schalke 04 non possa in qualche modo tentarlo...