Lo Shakhtar di De Zerbi ne fa 5 con vista Champions: “Pronti ma non siamo al 100%”

La squadra ucraina ha disputato l'ultimo test amichevole prima dell'inizio della stagione e il turno preliminare di Champions

Redazione ITASportPress

Ultima amichevole per lo Shakhtar Donetsk del nuovo mister Roberto De Zerbi. Vittoria netta per 5-0 contro l’Obolon. Il tutto in attesa di cominciare col campionato e poi col percorso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che vedrà il Genk come ostacolo iniziale nel terzo turno preliminare.

Ai microfoni del sito ufficiale del club ucraino, l'ex tecnico del Sassuolo ha analizzato il momento dei suoi: "Siamo pronti ma non ancora al 100%, un po’ come tutti i club europei a questo punto della stagione", ha detto De Zerbi. "Se vogliamo giocare nel girone di Champions dobbiamo essere pronti ad affrontare squadre forti, il Genk è una di queste e per noi sarà estremamente difficile. Ma lo siamo anche noi, e penso che per loro sarà più dura ancora".

Sulla forza della sua squadra: "Non abbiamo ancora scelto i titolari, perché abbiamo 23-24 giocatori molto bravi ma in una stagione lunga con tanti impegni penso giocheranno davvero tutti. 4 gol al primo tempo è un segno di forza? Penso di poter dire che il mio Shakhtar sia una squadra in grado di segnare reti contro chiunque...".