Lo sport piange Giampiero Galeazzi: il giornalista è morto a 75 anni

Lutto nel mondo dello sport e del giornalismo

Oltre per il suo lavoro in ambito calcistico, il mondo dello sport lo ricorda per le sue telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi nel canottaggio.

La notizia della scomparsa del noto giornalista è arrivata da diversi suoi colleghi anche via social. In modo particolare tra i primi a darne l'annuncio è stato il direttore del Tg5 Clemente Mimun. "Addio Giampiero rip", ha scritto l'uomo sul noto social. Galeazzi era malato da tempo di diabete e la sua ultima apparizione in pubblico era stata in tv a Domenica In.