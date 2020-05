Lo stop forzato costa caro ai top club: polverizzati sette miliardi di ricavi

Lo stop forzato del calcio avrà degli strascichi dal punto di vista economico almeno fino alla fine della prossima stagione. I mancati incassi hanno intaccato e non poco i bilanci dei club e la voce “ricavi” ha subito e subirà anche l’anno prossimo un colpo tremendo. Secondo lo studio condotto da Deutsche Bank e ripreso da Calcio e Finanza i top club vedranno ben 7 miliardi andare in fumo. Tra queste squadre è presente anche la Juventus.

Ricavi a picco

La Deutsche Bank ha realizzato uno studio dettagliato per svelare l’impatto del Covid-19 sui ricavi delle squadre più importanti d’Europa. Un allarme al quale bisogna dare ascolto, afferma il gruppo tedesco: “Non tutti i club hanno azionisti dotati di elevate disponibilità finanziarie ed è probabile che assisteremo a un ampliamento delle disuguaglianze tra i grandi e piccole società“. Ma veniamo ai numeri. Secondo gli esperti, sotto la voce “diritti televisivi” le squadre vedranno un calo che oscilla tra il 10 e il 30%. Stesso discorso anche per quanto riguarda gli incassi derivanti dalla pubblicità. Questo per quanto riguarda la stagione 2019/2020. Per la prossima stagione è previsto un calo tra il 10 e il 30% per quello che concerne i diritti televisivi e i biglietti. Una riduzione di quasi il 13% che tradotto in euro vale a dire circa tra i 330 milioni e 1.9 miliardi. Una previsione che in realtà è ancora ottimistica. Nella peggiore delle ipotesi il calo potrebbe aggirarsi tra i 2,5 e i 4,4 miliardi.

Juventus, Inter, Roma e Napoli

In questa classifica rientra anche la Juventus. Il club bianconero, secondo le stime di Deutsche Bank, potrebbe perdere ben 140 milioni di ricavi questa stagione e circa 215 la prossima. Situazione non migliore anche per quanto riguarda Inter, Roma e Napoli. I nerazzurri potrebbero vedere il loro fatturato in calo fino ad un massimo di 110 milioni per quest’anno e 170 la prossima stagione. In casa Roma invece sono 70 i milioni che i giallorossi potrebbero perdere quest’anno mentre il Napoli 60,