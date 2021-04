Lo strano caso di Cutrone: non gioca partita intera col club da dicembre 2019

L'attaccante non sta vivendo un bel momento

Come riportato dal quotidiano spagnolo, l'ultima volta che Cutrone ha giocato una partita per intero col proprio club di appartenenza è stato il 12 dicembre 2019, in Europa League contro il Besiktas. Con l'Under-21 invece è successo il 13 ottobre scorso, quindi nel 2020. Sono ben sei mesi che l'ex anche del Milan non riesce a disputare per intero un match. L'attaccante è stato sempre sostituito o è subentrato a gara in corso. Il suo futuro resta sempre più incerto dato che risulta difficile pensare che il Valencia lo possa riscattare dopo appena 5 presenze e meno di un'ora totale in campo.