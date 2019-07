Lo Yokohama Fc punta sull’esperienza: ecco Nakakura, giocherà con Miura…

Kazuyoshi Miura, si sa, è un mito del calcio mondiale. Ancora in attività a 52 anni, l’ex genoano è tenuto in grande considerazione dal proprio club, lo Yokohama Marinos, che in vista della prossima stagione ha deciso di fare all’attaccante un regalo molto speciale, quello di fargli avere un compagno di squadra 41enne.

Si tratta di Shunsuke Nakamura, classe ’78, anch’egli vecchia conoscenza del calcio italiano per avervi giocato per tre anni con la maglia della Reggina tra il 2002 e il 2005.

Dopo l’esperienza calabrese Nakamura, ricordato in Italia e non solo per l’educazione del suo sinistro e l’abilità nei calci piazzati, ha giocato per Celtic ed Espanyol, prima di tornare in patria tra Yokohama F Marinos, Jubilo Iwata e da oggi, appunto, Yokohama FC, seconda serie del calcio giapponese.

Nakamura giocherà quindi insieme a Miura dando vita alla coppia d’attacco… meno giovane del mondo, da 93 anni in due. Magari anche grazie agli assist di Nakamura, quindi, Miura andrà a caccia di un nuovo record, quello del gol “più anziano” della storia del calcio, record che già gli appartiene avendo migliorato il 12 marzo 2017 a 50 anni e 14 giorni il primato di Stanley Matthews.