Locatelli, ricordi Azzurri: “Primo gol per Italia esperienza più bella della mia vita”

Il centrocampista dell'Italia ha ripercorso alcune tappe della sua carriera con la maglia della Nazionale

Manuel Locatelli , centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della Figc presente sul canale Youtube della federazione, si è soffermato sulla sua carriera in azzurro ripercorrendo alcune tappe del suo percorso di crescita.

Guardando le foto che riguardano diversi momenti della sua avventura con l'Italia, dalle formazioni Under a quella maggiore, Locatelli ha detto: "Fare un percorso così lungo è qualcosa di emozionante. Lo vedi un po’ più vicino quando sei in Under 21 ma è sempre difficile arrivare a giocarsi un Europeo con la nazionale maggiore. È un’emozione incredibile".