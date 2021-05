Locatelli strizza l’occhio al Psg: “Vedere Verratti, Florenzi e Kean a Parigi…”

Il centrocampista piace a diverse squadre straniere

Redazione ITASportPress

Lo aveva detto in passato e lo conferma anche in queste ore. Manuel Locatelli vuole provare il salto di qualità, magari all'estero dove tante squadre, tra le top in Europa, stanno facendo più di un pensierino su di lui.

Il centrocampista del Sassuolo ha parlato a L'Equipe aprendo le porte ad un trasferimento, anche al Paris Saint-Germain, esattamente come già accaduto ad altri italiani... "Vedere Verratti, Florenzi e Kean farsi valere al Psg fa venire voglia di andarci anche a me", ha ammesso Locatelli. "Se mi piacerebbe giocarci? Certamente. Il Psg è un club di fama mondiale e io sono aperto ad un'esperienza all'estero oltre che in Italia. Mi piacerebbe avere quel tipo di opportunità in un top club e in una grande città".

Per il classe 1998, come noto, anche Manchester City e Juventus si erano mosse in vista della prossima stagione. A lui la scelta e al Sassuolo l'occasione di avere un buonissimo introito da almeno 40 milioni.