L’omaggio ad Aguero: il premio di capocannoniere in Argentina avrà il suo nome

Il Kun è stato costretto al ritiro e in Argentina lo omaggiano intitolandogli un premio

Sergio Aguero ha annunciato pochi giorni fa il suo ritiro dal calcio a causa di un problema cardiaco. Il Kun, nel corso della sua carriera, ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha militato dagli esordi in Argentina, fino ai vertici del calcio Europeo con le maglie di Atletico Madrid, Manchester City e infine Barcellona, suo ultimo club.