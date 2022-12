L’omaggio particolare del Tours: stadio intitolato a Giroud

Olivier Giroud si conferma uno dei trascinatori della Francia. Grazie ai suoi gol nel Mondiale in Qatar, l'attaccante ha raggiunto lo storico traguardo di miglior realizzatore nella storia della nazionale francese. Quattro gol in quattro partite per il centravanti del Milan, che non vuole fermarsi e con l'obiettivo di trascinare i suoi compagni in finale.