Lombardo: “Balotelli dimagrito e in forma. Per me è stato una sorpresa”

Redazione ITASportPress

Sarà il commissario tecnico dell'Italia a scegliere se chiamarlo oppure no per le gare di marzo per il playoff di qualificazione al Mondiale. Eppure, le parole a Rai Sport di Attilio Lombardo, collaboratore di Roberto Mancini, fanno ben sperare per vedere Mario Balotelli convocato ufficialmente.

Super Mario ha preso parte, come noto, allo stage Azzurro terminato nelle scorse ore e, a quanto pare, ha colpito per forma fisica tornata a grandi livelli. "E' molto dimagrito. Non so se sia stato il Covid-19. Io non lo vedevo da tanto, da quando giocava in Italia, ora che è all'estero è difficile seguirlo. Non mi aspettavo di vederlo in questa condizione fisica, per me è stata una sorpresa", ha detto Lombardo su Balotelli.

E ancora in chiave playoff: "I club? Se ci fosse uno sforzo in più in modo da avere a disposizione i giocatori qualche giorno prima della partita con la Macedonia del Nord sarebbero ancora più fantastici. Li ringrazieremmo ancora di più, anche perché è importante non solo per noi ma pure per i club e per tutto il movimento nazionale (raggiungere il Mondiale ndr)".