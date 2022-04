Longoria: “Mio Marsiglia si ispira alla Juventus. Uno come Chiellini farebbe comodo”

Parla il patron del club francese con un passato in bianconero

Intervista esclusiva a Tuttosport per il presidente del Marsiglia Pablo Longoria che ha parlato della sua squadra ammettendo di ispirarsi al modello della Juventus di Andrea Agnelli. Il numero uno dei francesi, ex capo scout dei bianconeri, ha raccontato come la Vecchia Signora sia un vero modello per il suo club.

"Tanti ex Serie A al Marsiglia? Perché abbiamo un’idea precisa: mixare la forza dei francesi con il carattere latino. Nonostante quello che pensino in molti, la Serie A resta un’eccellenza per agonismo e cultura del lavoro. Quando compri un giocatore dal campionato italiano, può far meglio o peggio, ma sicuramente ha l’abitudine a giocare in mezzo alle pressioni. E questo aspetto è fondamentale per indossare una maglia storica e pesante come quella dell’OM, davanti a tifosi passionali e caldissimi come i nostri".