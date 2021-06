Lovren: “Brozovic prima della finale dei Mondiali ha mangiato 2 kg di salame”

Dejan Lovren racconta un retroscena su Marcelo Brozovic: il centrocampista croato prima della finale del Mondiale 2018 si è lasciato andare a tavola

La Croazia è riuscita seppur a fatica a conquistare il pass per gli ottavi di finale. L'obiettivo della selezione balcanica è quello di riuscire a ripetere lo straordinario cammino all'ultimo Mondiale, quando arrivò fino alla finalissima, persa per 4-2 contro la Francia. Il difensore Dejan Lovren ha rivelato un aneddoto riguardante il compagno di Nazionale Marcelo Brozovic alla vigilia di quella partita. Queste le sue parole al podcast della Federazione Calcistica croata, la HNS: "Io non so lui come riesca a fare così. Prima della finale dei Mondiali, ha mangiato due chili di salame, due croissant ed ha bevuto coca cola. Nonostante questo ha corso senza problemi per quindici chilometri in quella partita. Quando gli chiedo come faccia, lui risponde solo 'salame, salame...'". Insomma un comportamento difficile da replicare e imitare: "Se mi comportassi io in questo modo, non riuscirei a tornare in me in prima di quattro giorni".