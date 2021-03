Löw, indizio sul futuro: ha iniziato a prendere lezioni di… spagnolo

Joachim Löw potrebbe allenare in Spagna una volta conclusa l’esperienza alla guida della Germania. Ne è sicura la Bild che scrive come l’attuale ct dei tedeschi starebbe già prendendo lezioni di spagnolo in vista di un futuro impiego.

Löw: c’è il Real Madrid?

Dopo l’annuncio di alcune settimane fa relativamente all’addio della Germania dopo la conclusione del prossimo Europeo questa estate, per Joachim Löw si starebbero aprendo diverse ipotesi. Secondo il media tedesco, però, la pista maggiormente percorribile sarebbe quella spagnola. Tutto farebbe pensare al Real Madrid che già in passato lo aveva contattato. Un ulteriore indizio arriverebbe dalle lezioni private che l’attuale ct starebbe prendendo proprio di spagnolo.

Si tratta, al momento, solo di rumors, ma una cosa è certa: Löw non si fermerà e si rimetterà subito alla guida di una squadra, presumibilmente un club iberico appunto.