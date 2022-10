Low pronto a tornare nel calcio: “Sono di nuovo motivato per allenare”

Joachim Löw è pronto per tornare alla guida di una squadra di calcio. Da capire se questa sarà un club o un'altra Nazionale. Dopo aver detto addio alla Germania post Europeo, il tecnico tedesco aveva deciso di prendersi un periodo di pausa. Ora, dopo essere stato spettatore del calcio internazionale, quella fame e voglia di tornare si è fatta più forte. A Kicker, l'ex CT della squadra tedesca ha detto: "Sì, ho intenzione di tornare a lavorare nel calcio. Questo sport mi porta molto piacere. Mi sento di nuovo motivato quando guardo il calcio ora e questo non era successo per diversi mesi. Ora, se mi dovesse venire offerto un incarico interessante sarei pronto".