Luca Moro: “A Catania mi sono fatto le ossa. La Nazionale è il mio sogno”

"L'anno che sta per volgere al termine è stato un anno che mi ha sicuramente aiutato e segnato. Ho avuto l'opportunità di giocare per la prima volta in una prima squadra, per di più in una città storica come Catania che dà veramente tanto, ma la stagione non è andata come speravamo perché la situazione societaria e l'estromissione dal campionato hanno cancellato un'annata, però l'estate al Sassuolo, dopo che il club mi aveva rilevato dal Padova a gennaio, mi ha aperto un nuovo capitolo che mi ha portato in una prestigiosa piazza e nel campionato di B: posso esser felice, anche se questi devono essere punti di partenza per poter poi arrivare più in alto possibile. L'esperienza al Catania sicuramente è stata molto formativa a livello umano e caratteriale, perché ti fortifica, ti mette subito di fronte a lati brutti del calcio ma ti permette di farti le ossa anche nelle negatività. Alcuni miei ex compagni molto più esperti non avevano mai vissuto situazioni simili, figurarsi noi più giovani, ma siamo tutti cresciuti da quei due mesi di mille peripezie. La Nazionale maggiore è ovviamente il sogno di tutti, ma io devo prima pensare a fare bene con il Frosinone, poi vedremo. Al resto non ci penso molto. Siamo una buona squadra, ma il campionato di Serie B è strano, incerto fino all'ultimo: si è visto l'anno scorso, in una manciata di punti c'erano cinque squadre che potevano ambire alla A. Il torneo attuale è forse il più complicato degli ultimi anni, ma noi siamo concentrati e viviamo il tutto in modo sereno".