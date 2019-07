Luca Zidane, sospiro di sollievo: “Mi farà bene allontanarmi da Madrid e dal Real…”

Ha detto arrivederci al Real Madrid. Luca Zidane, figlio dell’allenatore Zinedine, si è accasato nelle scorse ore al Racing Santander in Segunda Division.

Il portiere era stato al centro di qualche chiacchera nei mesi precedenti quando, con Courtois sicuro del posto da titolare, a contendersi il ruolo di secondo era toccato proprio a lui e al più esperto Keylor Navas. La vicenda aveva creato dei malumori che, adesso, sono risolti. Il classe ’98 ripartirà dal Racing e sarà la sua prima esperienza lontano “da casa” essendo cresciuto nel settore giovanile delle merengues e avendo vissuto anche l’esperienza nel Castilla, la squadra B del Real Madrid.

Nel giorno della sua presentazione col nuovo club, come riporta Marca, Zidane si è detto entusiasta, tirando quasi un sospiro di sollievo proprio in merito alla sua situazione madrilena: “Avevo diverse opzioni per il mio futuro, ma quella del Racing è stata la migliore, la più importante. Voglio crescere come uomo e come calciatore e lo farò in un club storico come questo. Sono davvero contento di questo nuovo inizio. Mi farà bene allontanarmi da Madrid e dal Real Madrid. Farò del mio meglio ogni giorno per lavorare e migliorare e credo che questo club sia il posto ideale per farlo”.