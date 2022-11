Lucas Hernandez si rompe il crociato, Salihamidžić: “Sarà operato, è un combattente”

Nel match di ieri tra Francia e Australia, la squadra di Deschamps ha ottenuto una netta vittoria per 4-1, dopo lo svantaggio iniziale. Tante risposte positive per il commissario tecnico della nazionale francese, ma sono arrivate brutte notizie per Lucas Hernandez, uscito durante il primo tempo per un infortunio al ginocchio. Per il giocatore del Bayern Monaco si tratta di una rottura del legamento crociato. Il direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidžić, ha commentato così l'accaduto, tramite il sito ufficiale del Bayern: