Lucas Leiva appende gli scarpini al chiodo per problemi di salute

Una notizia triste per il mondo del calcio quella che arriva direttamente d'oltreoceano e che vede Lucas Leiva dire addio al calcio giocato. L'ex centrocampista della Lazio, ora in forza al Gremio, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo all'eta di 36anni a causa di problemi cardiaci. La seconda avventura su suolo brasiliano è stata una costante lotta con le preoccupazioni di salute, così il calciatore ha deciso di porre la parola fine allo sport che, dall'Italia al Brasile, l'ha reso un campione.

LE PAROLE- "Sono grato che abbiano scoperto il problema. Se fosse stato 15 anni fa sarebbe stato drammatico - ha affermato Lucas Leiva - Oggi, a 36 anni, ho una carriera consolidata e posso solo guardare il lato positivo. Ho avuto una brillante carriera e ne sono orgoglioso". "Prima di tutto, ringrazio il Gremio per tutto il supporto in questi tre mesi. Annuncio il mio ritiro oggi. È stato un periodo difficile, credo sia la prima volta che piango per questo. Ma devo solo dire grazie. Sto finendo la mia carriera dove vorrei, ma non nel modo in cui vorrei".