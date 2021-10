Lucca e l’idolo di sempre: “Ibrahimovic il più forte. Cerco di imitarlo…”

Parla l'attaccante del Pisa

IDOLO - "Per me Ibrahimovic è il più forte di sempre, studio i suoi colpi e cerco di imitarlo", ha ammesso Lucca . "Pretendo sempre tanto da me stesso in ogni partita, il mio obiettivo è segnare tanti gol. Che squadra tifo? Nessuna, ma alla Playstation gioco a Fifa con la Juve".

SOGNO - Dai suoi gol e le sue prestazioni passa anche la convocazione in Nazionale, non solo in quella U21 ma anche nella squadra del CT Mancini: "Non leggo mai i giornali, guardo le figure. Non avevo letto neanche le parole di Mancini. Una sera mi ha chiamato il mio procuratore, Imborgia, dicendomi di non leggere queste ca...e perché non sono vere. Voleva dire che il ct mi tiene d'occhio, ma per ora non mi avrebbe convocato in Nazionale maggiore. Tradotto: pensa a lavorare, non fare il fenomeno. Ma sinceramente non c'è questo rischio".