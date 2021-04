Lucescu boccia Superlega: “Peggior storia che ho vissuto nel mondo del calcio”

Il mister ha commentato duramente la vicenda relativa alla Super League

SFAVOREVOLE - "Ritengo sia una brutta storia, la peggiore che ho vissuto nel calcio", ha sentenziato Lucescu senza giri di parole. "E io, seppur mi senta molto giovane, ho 75 anni e ne ho viste di tutti i colori. La Superlega è un male perché il calcio è nato come uno sport accessibile a tutti, a partire dai più poveri. Volerlo trasformare in qualcosa di élitario è sbagliato e pericoloso. Lo sa perché? Diventerebbe un torneo per ricchi in campo e sugli spalti: le persone normali mica potrebbero permettersi di acquistare i biglietti dello show che hanno in mente queste società. Il calcio è competizione e aggregazione, non intrattenimento per pochi come il teatro. Lo spettacolo, a mio parere, è da ricercare in altro modo".