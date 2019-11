Lucescu esalta Douglas Costa: “Vale quanto Mbappé. Quando ha segnato in Champions…”

Mircea Lucescu conosce bene Douglas Costa, protagonista dell’ultimo turno di Champions League con la maglia della Juventus. Lo ha allenatore e ne è sempre stato un grande estimatore. Parlando ai microfoni di Tuttosport, l’ex allenatore dello Shakhtar Donetsk ha parlato del brasiliano e delle sue doti.

REAZIONE – “Quando ho visto il gol contro la Lokomotiv mi è venuto spontaneo urlare ‘ooohhhhhh!’. Mi chiama papà dai tempi dello Shakhtar Donetsk. L’altra sera ha segnato un gol bellissimo in Champions, ma lui ha le potenzialità per realizzare reti del genere ogni partita. Fidatevi di me che lo conosco benissimo: l’ho portato in Europa dal Brasile quando era un ragazzino di 20 anni e di giocate così gliene ho viste fare tante”.

PARAGONE – “Stiamo parlando di un giocatore molto generoso, preferisce l’assist al gol. Però per il suo mix quasi unico di abilità tecnica, controllo di palla, velocità e bravura nell’attaccare gli spazi può e deve segnare molto di più. Douglas Costa, come qualità, non ha nulla da invidiare a Mbappé. Ha la faccia da bambino, ma è un campione”.

JUVENTUS – Poi sulla Vecchia Signora: “Il più forte attacco della Champions? Penso proprio di sì! Non parliamo soltanto di grandissimi attaccanti, ma sono anche giocatori complementari tra loro. Sarri ha un reparto avanzato top”.