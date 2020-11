Lucescu: “Maradona morto come M. Monroe, E. Presley e M. Jackson. Ecco cosa li accomuna”

L’allenatore della Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, ha parlato di Diego Maradona, ex attaccante di Argentina, Napoli e Barcellona spentosi ieri: “È morto a 60 anni, mentre altri vivono cento anni”, sottolinea il rumeno a Gazeta Sporturilor. “Diego è morto come grandi artisti come Marilyn Monroe, Elvis Presley o Michael Jackson. Tutti loro sentivano che stavano perdendo la capacità di dare alle persone emozioni, sentimenti. Diego temeva di non essere più in grado di eguagliare il suo talento e questo lo ha rovinato”.