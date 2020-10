Lucescu: “Pirlo ce la farà alla Juve ma deve trovare equlibrio. Quale squadra italiana allenerei? L’Atalanta riflette il mio stile di gioco”

Mircea Lucescu, attuale allenatore della Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per affrontare diversi temi legati all’attualità del calcio. Dalla Champions League al campionato italiano, senza dimenticare il periodo particolare legato al coronavirus.

Parla Lucescu

“Il 2-0 subito dalla Juventus in Champions? Veniamo da un periodo difficile. 5 anni senza Champions. Abbiamo dovuto fare una squadra con tanti calciatori dell’accademia. Poi siamo riusciti a qualificarci ma dobbiamo ancora fare molto. I bianconeri hanno meritato la vittoria ma comunque è stata una gara equilibrata. Sono riusciti a fare gol in due momenti, diciamo così… Spero che la Juventus possa qualificarsi e credo lo farà col Barcellona. Io sto lavorando per portare la Dinamo Kiev ai livelli a cui erano abituati”, ha detto Lucescu.

“Cosa mi sento di dire a Pirlo? Difficile da dire. Non è facile iniziare la carriera con una squadra che deve vincere tutte le gare. Ho visto la partita di ieri contro il Verona. Penso sia stato anche fortunato. Deve trovare un equilibrio in tutto quello che sta facendo. Deve sapere che contro la Juventus tutti gli avversari danno il 100%. Il suo rapporto con i ragazzi deve essere giusto”.

“Le mie dimissioni e poi il ripensamento? Il calcio è strano. Volevo dimettermi perché non ero accettato, lo faccio per la mia vita non certo per soldi. Quindi se non mi volevano non potevo stare. Però il presidente ha insistito, abbiamo vinto subito la Supercoppa e siamo riusciti a fare abbastanza bene. Ma in ogni caso non siamo ancora a livello di qualificarci per la fase successiva ai gironi di Champions”.

“Il coronavirus come cambia il gioco del calcio, senza pubblico ecc? Il pubblico cambia il gioco. Non c’è lo stesso ritmo, non c’è spettacolo. I giocatori hanno bisogno di essere incoraggiati. Quando si gioca con stadio vuoto è molto triste. Noi siamo professionisti ma è dura farlo così”.

“Lo Shakhtar contro l’Inter? Hanno aspettato un po’ per cambiare la vecchia guardia ma sono una bella squadra. Veloce e brava. Hanno una bella costruzione di gioco e movimenti. Per l’Inter sarà difficile. Anche se lo Shakhtar non ha esperienza, non sarà facile per i nerazzurri”.

“Da questa situazione della pandemia, il calcio può ripartire da qualcosa di diverso? Potrebbe succedere. Potrebbe esserci un cambiamento in questo senso. Siamo passati ad un calcio molto organizzato con gli allenatori che stanno tornando ai principi di gioco. Molti allenatori analizzano molti dati statistici e sono molto più preparati. Vediamo Liverpool e Manchester City, ormai hanno difficoltà anche loro perché sono molto analizzate.

“Quale squadra italiana mi piacerebbe allenare? Io dico che come tipo di gioco mi piace tanto l’Atalanta. Sanno giocare veloci, aggressivi, attaccando spazi di gioco, riflette il mio gioco. Sono bravi. Sanno i principi di gioco. Fanno pochi errori nonostante giochino molto all’attacco”.