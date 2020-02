I tifosi del Perugia, del Catania e delle altre squadre che ha gestito Luciano Gaucci non potranno dare il loro ultimo saluto all’ex patron morto a Santo Domingo la scorsa settimana all’età di 81 anni. Come ha confermato il figlio Alessandro infatti, la salma dello storico presidente non verrà rimpatriata in Italia, ma resterà nella Repubblica Dominicana: “Crediamo che il suo volere fosse di restare dove aveva scelto di vivere”