Ludogorets-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la prima giornata di Europa League.

Redazione ITASportPress

Ludogorets-Roma si gioca questa sera, giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18:45 per la prima giornata del girone di Europa League. Impegno in trasferta per i giallorossi di Mourinho che sono chiamati a partire bene in Coppa e riprendersi dopo il k.o. in campionato contro l'Udinese.

Ludogorets-Roma, le ultime

Roma alla ricerca del riscatto dopo il pesante 4-0 subito in campionato dall'Udinese nell'ultimo turno di campionato. Ci sarà, forse, qualche modifica alla formazione da parte del mister portoghese che potrebbe dare spazio a Svilar in porta e Belotti in avanti al posto, rispettivamente, di Rui Patricio e Abraham.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Ludogorets e Roma si giocherà come anticipato, questa sera, giovedì 8 settembre alle ore 18:45 presso la Huvepharma Arena di Razgrad per la prima sfida del girone di Europa League.

A trasmettere la sfida sarà DAZN. Per vederla in tv si dovrà dunque accedere all'app della piattaforma disponibile sulle smart tv di ultima generazione, oppure ricorrendo a dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION Box. Infine si possono utilizzare console di gioco come Playstation e Xbox.

L'incontro verrà mandato in diretta tv anche da Sky. Per vederla bisognerà sintonizzarsi sul canale Sy Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252 del satellite).

Per chi volesse vedere la sfida della Roma in streaming potrà farlo sempre con DAZN, scaricando l'app anche per dispositivi mobili o, per gli abbonati Sky, con Sky Go. Esiste anche l'opzione NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

LUDOGORETS (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.