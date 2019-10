L’Uefa stanga Ajax ed Eintracht: due partite senza tifosi

Mano pesante dell’Uefa su Ajax ed Eintracht Francoforte dopo il comportamento delle due tifoserie nelle ultime gare di Coppa giocate da olandesi e tedeschi, rispettivamente in casa del Valencia lo scorso 2 ottobre in Champions League e in Portogallo il 3 ottobre in casa del Vitoria in Europa League.

Le due squadre dovranno infatti giocare in trasferta senza tifosi al seguito per le prossime due partite in campo europeo.

I Lancieri sono stati anche condannati a pagare le riparazioni del Mestalla e una multa di 68.000 euro.